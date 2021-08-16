Карзай и Абудулла начали переговоры с талибами для достижения мира в Афганистане

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай заявили, что начали переговоры по достижению мира с руководством «Талибана» (запрещено в России), информирует телеканал Tolo News.

Они сообщили, что целью переговоров является достижение мира и безопасности в стране. Основное внимание сосредоточено на теме сохранения стабильности в Кабуле. Вместе с ними переговоры проводит бывший премьер-министр Афганистана (1993-1994), лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр, передает РИА «Новости».

Источники телеканала сообщили, что со стороны талибов на переговорах присутствовал Амир Хан Мутаки, один из членов руководства движения.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.