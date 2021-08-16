 

Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум

16.08.2021, 22:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие РФ в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян.

Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой.

Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок.



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