Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум
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Глава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.
Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие РФ в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян.
Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой.
Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок.
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