Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум

Глава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие РФ в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян.

Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой.

Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок.