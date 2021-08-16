 

Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID

16.08.2021, 22:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС.

Напомним, Россию в этот список Чехия внесла 1 июля. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян.



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