Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID

С 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС.

Напомним, Россию в этот список Чехия внесла 1 июля. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян.