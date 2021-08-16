 

“Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги”. Maruv презентовала новое видео

16.08.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео Maruv за несколько часов набрало около 60 тыс. просмотров и около 200 комментариев, большая часть из которых восторженные.

“Нереально круто. Хореограф просто блестящий”, – написала detistovavaleriia.

“Восторг! Очень красиво”, – считает maruv_fan.star.

“Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги”, – убежден volodin7359.

View this post on Instagram

A post shared by MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / В мире: Белоруссия нащупала самую болезненную точку Литвы

23.12 / Романенко: Шмыгалю, видимо, очень захотелось уйти с поста, став автором отмены санкций в отношении РФ

05.05 / Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство Израиля

06.08 / Во Львовской области трое людей оказались в реанимации из-за отравления грибами

17.06 / Байден подарил Путину уникальные очки-авиаторы и хрустального бизона, а Путин Байдену – набор с хохломой

19.07 / “Секси”, “Верхняя часть купальника задом наперед надета?”, Ух, как страстно”. Каменских удивила новым соблазнительным снимком

16.06 / FAZ – сдерживание, противостояние и диалог — в ЕС составили новую стратегию в отношении России

31.12 / За сутки боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь – штаб ООС

03.08 / По факту захвата отделения банка в Киеве открыто уголовное дело

17.01 / Байден выдвинул кандидатуру Нуланд на должность в Госдепе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика