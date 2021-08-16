В Узбекистане за два дня посадили 46 самолетов и вертолетов с афганскими военными – Генпрокуратура

“По данным ведомства, 14–15 августа 22 военных самолета и 24 военных вертолета Афганистана незаконно пересекли воздушное пространство Узбекистана и были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза. В воздушных судах находилось 585 вооруженных военнослужащих”, – говорится в сообщении.

О том, что один из самолетов афганских ВВС упал вечером 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, уведомляло минобороны Узбекистана. Ведомство утверждало, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку нарушения государственной границы.

Генпрокуратура Узбекистана опровергла данную информацию. По ее данным, во время сопровождения афганских самолетов на аэродром в воздухе столкнулись истребитель ВВС Узбекистана и штурмовик ВВС Афганистана.

Контекст:

В Афганистане на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, ухудшилась ситуация с безопасностью. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал за границу.

Афганские военные пытаются скрыться в соседних странах.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

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