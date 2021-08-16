 

Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

16.08.2021, 22:54, Новости дня
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Канцлер ФРГ отметила, что решение о выводе войск из Афганистана было принято США, в том числе по “внутриполитическим причинам”.

После выхода американских военных “возник эффект домино”, добавила Меркель.

По ее словам, в Афганистане многие афганцы “попытаются покинуть страну”, но смогут ли сделать это сейчас – зависит от талибов и ситуации на границе.

Меркель назвала неуспешной операцию Запада в Афганистане. По ее мнению, “между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи”, поэтому “это не сработало так, как мы думали”.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.   

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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