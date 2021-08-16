 

Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

16.08.2021, 22:46, Разное
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“В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование”, – передает его слова ТАСС.

Голосование пройдет 17-19 сентября. Помимо выборов восьмого созыва Государственной Думы, в Москве состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов Щукино. На всех уровнях можно проголосовать дистанционно.

Участие в электронном голосовании могут принять москвичи, достигшие возраста 18 лет. Необходимо обладать полной учетной записью на портале mos.ru.

Задать вопросы о дистанционном голосовании москвичи могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56. Также доступны почта [email protected] и чат-бот mos.ru.

Желающим проголосовать дистанционно москвичам нужно пройти регистрацию до 13 сентября включительно
на сайте mos.ru или в приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Они автоматически становятся участниками розыгрыша 20 квартир и 100 автомобилей.



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