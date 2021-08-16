Не летят шурави

Кто кроме РФ оставляет своих дипломатов в Кабуле.

Утром 15 августа боевики «Талибана»* окружили Кабул, вынудили бежать президента Афганистана и уже к вечеру заседали в его дворце, планируя провозгласить Исламский Эмират.

США, Канада, Британия, Германия, Франция, Швеция и другие западные страны срочно перенесли свои посольства, а после и вовсе вывезли дипломатов из Афганистана в сопровождении военных.

Россия поступила более спокойно. МИД называет отношения с запрещенными в РФ боевиками «хорошими», не переживает и даже отдает посольство под охрану «Талибану». Часть сотрудников дипмиссии вскоре эвакуируют из Кабула, но основной костяк дипломатов останется. И если вы думали, что россияне остаются в Афганистане одни, то вы сильно ошибались. Мы насчитали еще как минимум 14 посольств, в которые сотрудники МИД РФ смогут зайти с визитом в эти окаянные дни в Кабуле

Фото: Shakib Rahmani / AFP

Кто составит компанию российским дипломатам?Россия

Спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов говорит: «Талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство».

Китай

МИД говорит: «Талибы многократно выражали надежду на развитие благоприятных отношений с Китаем и заявляли, что ожидают участия Китая в восстановлении и развитии Афганистана. Мы приветствуем эти намерения».

Индия

Посольство пока открыто, но дипломаты готовятся к эвакуации.

Иран

Президент Ибрахим Раиси говорит: «Военное поражение США и вывод их войск из Афганистана дают возможность восстановить безопасность и продолжительный мир в этой стране».

Ирак

Пока не комментирует ситуацию. Дипломаты остаются.

Казахстан (ограниченный дипсостав)

Президент Касым-Жомарт Токаев поручает «продолжить наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной».

Кыргызстан

Глава Комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев призывает «все политические силы проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность» и приглашает: «Призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам (обычным студентам, не талибам — ред.), желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну».

Узбекистан

МИД сказал о переговорах с талибами по возвращению беженцев. По сообщениям СМИ, экс-президент Афганистана Гани бежал в Узбекистан. Ташкент это отрицает.

Таджикистан

По сообщениям СМИ, Гани мог бежать и в Таджикистан. Душанбе тоже не подтверждает этого.

Туркменистан

В Туркменистане ничего не говорят и просто остаются.

Турция

Президент Эрдоган говорил, что готов встретиться с талибами.

Индонезия (ограниченный дипсостав)

Вице-президент Юсуф Калла говорит: «У нас дипотношения между странами, а не между правительствами».

Катар

Столица Катара Доха остается площадкой для мирных переговоров по Афганистану с участием талибов.

Пакистан

МИД говорит: «Продолжаем поддерживать усилия по политическому урегулированию». Правительство Афганистана обвиняло Пакистан в поддержке талибов, но в Исламабаде все отрицают.

ОАЭ

Дипломаты эмиратов остаются в Кабуле, но помогают эвакуироваться коллегам из посольств западных стран.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ после того, как призвало к джихаду против РФ и оказало поддержку сепаратистам во время войны в Чечне

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