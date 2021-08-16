Не летят шурави
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Кто кроме РФ оставляет своих дипломатов в Кабуле.
Утром 15 августа боевики «Талибана»* окружили Кабул, вынудили бежать президента Афганистана и уже к вечеру заседали в его дворце, планируя провозгласить Исламский Эмират.
США, Канада, Британия, Германия, Франция, Швеция и другие западные страны срочно перенесли свои посольства, а после и вовсе вывезли дипломатов из Афганистана в сопровождении военных.
Россия поступила более спокойно. МИД называет отношения с запрещенными в РФ боевиками «хорошими», не переживает и даже отдает посольство под охрану «Талибану». Часть сотрудников дипмиссии вскоре эвакуируют из Кабула, но основной костяк дипломатов останется. И если вы думали, что россияне остаются в Афганистане одни, то вы сильно ошибались. Мы насчитали еще как минимум 14 посольств, в которые сотрудники МИД РФ смогут зайти с визитом в эти окаянные дни в Кабуле
Фото: Shakib Rahmani / AFP
Кто составит компанию российским дипломатам?Россия
Спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов говорит: «Талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство».
Китай
МИД говорит: «Талибы многократно выражали надежду на развитие благоприятных отношений с Китаем и заявляли, что ожидают участия Китая в восстановлении и развитии Афганистана. Мы приветствуем эти намерения».
Индия
Посольство пока открыто, но дипломаты готовятся к эвакуации.
Иран
Президент Ибрахим Раиси говорит: «Военное поражение США и вывод их войск из Афганистана дают возможность восстановить безопасность и продолжительный мир в этой стране».
Ирак
Пока не комментирует ситуацию. Дипломаты остаются.
Казахстан (ограниченный дипсостав)
Президент Касым-Жомарт Токаев поручает «продолжить наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной».
Кыргызстан
Глава Комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев призывает «все политические силы проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность» и приглашает: «Призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам (обычным студентам, не талибам — ред.), желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну».
Узбекистан
МИД сказал о переговорах с талибами по возвращению беженцев. По сообщениям СМИ, экс-президент Афганистана Гани бежал в Узбекистан. Ташкент это отрицает.
Таджикистан
По сообщениям СМИ, Гани мог бежать и в Таджикистан. Душанбе тоже не подтверждает этого.
Туркменистан
В Туркменистане ничего не говорят и просто остаются.
Турция
Президент Эрдоган говорил, что готов встретиться с талибами.
Индонезия (ограниченный дипсостав)
Вице-президент Юсуф Калла говорит: «У нас дипотношения между странами, а не между правительствами».
Катар
Столица Катара Доха остается площадкой для мирных переговоров по Афганистану с участием талибов.
Пакистан
МИД говорит: «Продолжаем поддерживать усилия по политическому урегулированию». Правительство Афганистана обвиняло Пакистан в поддержке талибов, но в Исламабаде все отрицают.
ОАЭ
Дипломаты эмиратов остаются в Кабуле, но помогают эвакуироваться коллегам из посольств западных стран.
*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ после того, как призвало к джихаду против РФ и оказало поддержку сепаратистам во время войны в Чечне
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет