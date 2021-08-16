Мнение: Водородный мир. Без России



Взбешенный водород

Вчера включил воскресным вечером, как образцовый советский российский обыватель, программу “Время” по ТВ – и понял, что приговор уже подписан, и Россию нынешнее руководство таки сдало в утиль с потрохами: львиная доля выпуска оказалось посвящена “водородному топливу” и невероятным успехам РФ в его производстве. Наши украинские друзья должны были бы смотреть эту же программу и радостно потирать ладошки; в преисподнюю мы все-таки отправимся вместе, реально как братья. Они – из-за общей деградации экономики, мы… мы как обычно – самострелом.

В общем, репортажец был бравурнее некуда, весь полностью в мировом “зеленом” тренде – аж на зубах скрипел: в мире, дескать, страшный углеродный след, ай-яй-яй, нефть, уголь и газ – харам, НО, какое счастье! – у нас же есть замечательные кулибины, которые вот прямо уже сейчас “на уровне лучших мировых производителей” наладили производство, понимаешь, водорода буквально из чего угодно. И показывают кулибиных – вот, один, значит, в Уфе, другой – в Новосибирске… А водород-то у них какой! Первосортный, лучшей очистки! У японцев такого водорода нет – они нам завидуют, рвутся перенимать опыт.

И далее все в таком духе – вплоть до демонстрации игрушечных машинок “на водороде”, которые те же кулибины с гордостью разработали. Общий девиз – да нафига нам этот газ, у нас же водород будет! Эх, заживем, братухи…

Смотришь и понемногу охреневаешь. Это ведь Первый канал, воскресный прайм-тайм. Другими словами, машину агитпропа уже запускают на полную мощность – готовить “дорогих россиян” к новому “зеленому миру” на водороде, с полным отказом от проклятого “карбонового” топлива. В него ведь, кстати, даже дерево входит; ведь в светлом мире полуденного “демократского” Завтра даже дрова в печке жечь будет нельзя – ибо ай-яй-яй! Карбоновый след!!

Зато, типа, все на водороде. Зеленая идиллия! Сжигаем водород в двигателе (плевать, что он очень взрывоопасный) – на выходе получается просто вода. Получать воду в качестве отхода – это ли не мечта человечества?

Насчет всего человечества не знаю, но для России это однозначный смертный приговор. В прямом смысле: Россия теряет свой основной экспортный товар (те самые нефть и газ), а взамен как бы “получает” водород – который якобы можно тоже продавать на экспорт (на это беззастенчиво упирали в передаче). Но тут есть небольшая разница: в случае с нефтью и газом Россия продает Западу и Востоку нечто эксклюзивное – то, что в Европе и в том же Китае в дефиците; а продавать водород – это вступать в соревнование со всем миром сразу, ведь производить водород может любой, любая страна. Понятно, что РФ эту конкурентную борьбу проигрывает сразу, на первых тактах.

И это только пол-беды. Второй, не менее важный фактор – то, что водородное топливо дороже и всегда будет дороже “углеродного”. Это обстоятельство, собственно, никто и не скрывает – в рекламе водорода всегда упирают не на его отсутствующую дешевизну, а на его “экологичность”.

Однако Россия – намного более энергоемкая страна, чем любая “средняя”; это объясняется в первую очередь географическим расположением и климатом. Проще говоря – нам топливо нужно значительную часть года просто для обогрева. Если мы станем обогреваться дорогим водородом вместо дешевых (для нас) газа и угля – у нас водорода не останется больше ни для чего.

Говоря еще проще, “нового экологического топлива” в России будет хватать едва на то, чтобы не околеть от холода зимой – и больше ни на что. Это будет обрушение практически сразу куда-то в раннее Средневековье, и это еще в лучшем случае.

В общем, всё это сладкое сюсюканье госпропаганды – “утю-тю-тю, какие же мы умные, какой мы замечательный водородик научилися добывати, ух какие мы сладкие” – просто способ скрыть печальную правду в духе “Русаки, пора уже пожертвовать собой во имя всего человечества”.

Понятно, что и самим Европе и США станет очень несладко в дивном новом мире БЕЗ энергии – все эти ВИЭ, водород и прочие светлые, но крайне дорогие сказки типа “солнечной энергии” покроют в лучшем случае 30-40% от нынешней потребности развитых стран и, стало быть, очень от многого “развитым странам” придется отказаться. Собственно, нам уже несколько лет терпеливо рассказывают, от чего именно придется (и я сам уже не раз переписывал): от отопления, от горячего водоснабжения, от дурацкой привычки часто мыться, от говядины, от автомобилей с ДВС, от вообще личных автомобилей (водорода на всех не хватит), от личных квартир, от корпоративных офисов, от СОБСТВЕННОСТИ как таковой… Там длиннейший перечень, и уже по перечислению легко понять, что на деле список должен быть втрое больше.

Но это всё про Европу с Америкой. Этим-то предлагается просто затянуть пояса – а Россия, отказавшаяся от “карбона”, просто кончится. У нас тут не те условия. “Пока толстый (Запад) сохнет, худой (РФ) сдохнет”. Кто-то убежит (как сейчас бегут “цивилизованные” из Афганистана) – а большей части убежать, конечно, не удастся. Холод и голод – две главные напасти для северных стран.

И самое печальное, что все эти несчастные тихие тюлени (я имею в виду основную массу населения) так ведь почти до самого конца и не поймут, что их всех просто цинично ПРОДАЛИ. Думать-то давно отвыкли, плюс полтора года непрерывной истерики по всем каналам сначала по поводу ковида, потом по поводу вакцин от ковида, теперь по поводу вакцинации младенцев от ковида…

Все будут так и думать, что “это когда-нибудь потом”, что “не могут же они…” и прочее утешительное. А недавний доклад ООН по поводу “неизбежной климатической катастрофы” обозначает четкие временные рамки – БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ.

То есть понятно, чего они так торопятся – обратный отсчет пошел. Не для климата, понятно (ему-то ничего не сделается) – для старого мира в их понимании. И прежде всего – для России.