Realme готовит к выходу новый фитнес-браслет

Новая модель фитнес-браслета Band 2 от компании Realme поступит в продажу со дня на день, сообщают источники. В устройстве диагональ экрана составляет 1,4 дюйма. Браслет измеряет артериальное давление и другие показатели человеческого организма.

По словам специалистов, данная модель является прямой преемницей вышедшего весной 2020 года на мировой рынок браслета Realme Band. Официальная презентация новинки должна состояться в день, когда стартуют сами продажи. По предварительным данным, речь идет о 18 августа.

По сравнению с предшествующей моделью, новый браслет немного больше по размеру, так как там больше и экран. Устройство обладает отличной защитой от влаги и пыли. Также в нем поддерживается стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth 5.1.