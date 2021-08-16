 

Realme готовит к выходу новый фитнес-браслет

16.08.2021, 22:06, Новости дня
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Новая модель фитнес-браслета Band 2 от компании Realme поступит в продажу со дня на день, сообщают источники. В устройстве диагональ экрана составляет 1,4 дюйма. Браслет измеряет артериальное давление и другие показатели человеческого организма.

По словам специалистов, данная модель является прямой преемницей вышедшего весной 2020 года на мировой рынок браслета Realme Band. Официальная презентация новинки должна состояться в день, когда стартуют сами продажи. По предварительным данным, речь идет о 18 августа.

По сравнению с предшествующей моделью, новый браслет немного больше по размеру, так как там больше и экран. Устройство обладает отличной защитой от влаги и пыли. Также в нем поддерживается стандарт беспроводной передачи данных Bluetooth 5.1.



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