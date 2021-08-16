Швейцарские ученые оценили возможность вылавливать углекислый газ прямо из атмосферы

Ученые из швейцарского института Пауля Шеррера утверждают, что современные технологии позволяют улавливать до 97% углекислого газа прямо из атмосферы. Проблема в том, то для этого необходимы специальные адсорбенты и затраты большого количества энергии. Впрочем, последнюю можно получать из возобновляемых источников, не нанося вреда окружающей среде.

Теоретически повсеместное применение данной технологии может даже остановить глобальное потепление, говорят ученые. Воздух нужно пропускать через адсорбенты под давлением, создаваемым насосами. При этом его нужно нагревать до высокой температуры.

Адсорбенты также могут быть более дорогими и дешевыми. В одних нагревать воздух нужно до 900 градусов по Цельсию, а других – только до 100 градусов.