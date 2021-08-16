Путин поручил Генпрокуратуре отчитываться о случаях подкупа иностранцев при сделках

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок.

«Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом. Также ведомству совместно со Следственным комитетом и ФСБ необходимо проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.

Ранее Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.