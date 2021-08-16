Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле

Два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Германии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за скопления местных жителей на посадочной полосе, сообщили источники в Бундесвере.

Как сообщают источники Bild, самолеты прилетели из Германии, но на посадочной полосе собрались сотни местных жителей – они прорвались на летное поле в надежде покинуть Афганистан. Самолеты не смогли совершить безопасную посадку и продолжили кружить над аэропортом. Один из них в итоге был вынужден отправиться на дозаправку в Ташкент.

Bild пишет, что приземление станет возможным только после того, как американские солдаты вытеснят местных жителей за пределы аэропорта. Самолеты ВВС Германии должны были эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победойдой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула.