 

Беленюк: Бабушка, когда приехала в Киев, боялась в троллейбусе ездить с темнокожими людьми. Представьте ее реакцию, когда мама привела моего отца

16.08.2021, 22:00, Новости дня
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“У бабушки феноменальная сила характера, просто кремень. Если она сказала так, то будет так. У нее очень сложная жизнь. Она пережила и голод, и войну, ее привезли из Западной Украины, она прислуживала в одной семье, но ее растили, как свою дочку”, – отметил Беленюк.

На вопрос журналистки, как бабушка Надежда отреагировала на будущего отца Беленюка, руандийца Венсана Ндагиджиману, нардеп сказал: “Она приехала из глубокой деревни и никогда не видела темнокожих людей. И в первое время, когда она видела, что в троллейбус заходит темнокожий человек, выходила, боялась ездить. Представляете ее реакцию, когда мама привела моего отца”.

Беленюк рассказал, что бабушка его обожала и занималась им “намного больше, чем мама”.

Нардеп сообщил, что в 2004 году бабушка пережила инсульт.

“Две недели она лежал, я ездил ее кормил в больнице. Она была очень религиозным человеком и  мы видели с мамой, что что-то ее не отпускает. Она не могла разговаривать, но при этом не умирала. Отношение наших медсестер… Они видели, что ей становится хуже, вывезли ее в коридор. Мы приехали – она в коридоре лежит. “Мама сказала: Давай ее заберем домой”, – рассказал нардеп.

По его словам, домой пригласили священника, который провел церковные ритуалы, после которых бабушка в течение часа умерла.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке). 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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