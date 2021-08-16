В Киеве полиция задержала экс-нардепа Балашова – адвокат
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Задержание провели сотрудники Печерского управления полиции “в связи со стычкой со следователем”, отметил Черезов.
Издание опубликовало фотографию Балашова в наручниках.
Фото: strana.ua
Источники “Страны” утверждают, что Балашова задержали после драки с правоохранителями.
Адвокат экс-нардепа отметил, что следующую ночь Балашов в изоляторе временного содержания.
В Facebook Черезов сообщил, что Балашова задержали в РОВД “при непонятных следственных действиях”.
“Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего “посещения” РОВД у Балашова будут явные проблемы со здоровьем”, – написал адвокат.
https://www.facebook.com/igor.cherezov/posts/4798478196847429
Контекст:
Балашову 60 лет. В 1998–2002 годы был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.
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