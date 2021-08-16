 

Леонов передал в мэрию обломок исторического здания

16.08.2021, 21:52, Разное
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Леонов рассказал, что для него и большинства жителей Москвы слова о сохранении духа старого города несут особый смысл. “Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все”, – сказал он.

Оставить свою подпись под требованием предоставить охранный статус 20 старинным зданиям приходили тысячи людей, отметил куратор проектов “ЛизаАлерт”. По его словам, жители столицы предлагали включить в перечень те или иные постройки.

“У людей действительно болит душа за город”, – добавил общественник.

Статус объектов культурного наследия защитит уникальные здания Москвы от “дизайнерского ремонта” и нерадивых хозяев, уверен Леонов.

Кроме подписей жителей столицы, активисты передали властям города обломок построенного в начале прошлого века здания. До наших дней историческая постройка не дожила.

По словам Леонова, обломок здания будет напоминать властям о необходимости немедленно заняться сохранением исторического облика столицы. В противном случае, спасать старую Москву будет поздно, предупредил общественник.



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