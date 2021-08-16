Мнение: В попытках улететь
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Картины происходящего в аэропорту Кабула становятся все более апокалиптическими. Мечущиеся в аэропорту Кабула обезумевшие толпы по которым стреляют американцы, что еще нужно, чтобы ударно завершить самую долгую войну в истории США.
Два человека пытавшихся улететь из Афганистана уцепившись за американский военно-транспортный самолет, возвращаются в Афганистан в режиме свободного падения.
Это уже не Сайгон, это уже нечто иное.
Паника
Убитые американцами афганцы.
Как вы понимаете, это все тоже часть коварного плана США. Так все и было задумано.
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Источник: Colonel Cassad
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