Мнение: В попытках улететь

Картины происходящего в аэропорту Кабула становятся все более апокалиптическими. Мечущиеся в аэропорту Кабула обезумевшие толпы по которым стреляют американцы, что еще нужно, чтобы ударно завершить самую долгую войну в истории США.

Два человека пытавшихся улететь из Афганистана уцепившись за американский военно-транспортный самолет, возвращаются в Афганистан в режиме свободного падения.

Это уже не Сайгон, это уже нечто иное.

Паника

Убитые американцами афганцы.

Как вы понимаете, это все тоже часть коварного плана США. Так все и было задумано.

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