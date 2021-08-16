 

А как бы жили вы? – Личное мнение

16.08.2021, 21:36, Разное
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Когда я узнала, что власть в Афганистане захватил Талибан (запрещённая в России террористическая организация), первые, о ком я подумала, — это девочки, девушки, женщины.


Фото: Reuters

Чувство, которое я испытала, думая о них, нельзя назвать даже таким сильным словом, как ужас.

Как правило, думая и говоря о чём-то ужасном, мы всё равно испытываем надежду на то, что это закончится.

Думая о женщинах в Афганистане сегодня, надежды у меня нет. Ужас есть, а надежды нет.

Чувство ужаса без надежды — я даже не знаю, как его точнее описать: что-то подобное, наверное, испытывают люди, которых закапывают заживо.

Экстремисты пришли к власти.


Фото: Voice of America

Под запретом теперь всё: музыка, кино, телевидение, любые виды искусства. Разумеется, интернет.  

Женщинам нельзя учиться. Женщинам нельзя выходить из дома без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Все части тела женщины должны быть закрыты.

А ведь до этого был глоток свободы. В университете третьего по величине города Афганистана 50% студентов — это женщины. Теперь они и не только они, а все женщины, которые не смогли покинуть страну, будут заперты дома.

В лучшем случае, там будут мужья, которые отнесутся к ним с любовью и уважением.  

Думая об этих женщинах, я подумала и о вас.

  Представьте себя на их месте. Представьте, что вы — в Афганистане, где к власти пришли экстремисты, которые отказывают женщине даже в праве на имя: матерей не вписывают в свидетельство о рождении детей.

Мужчины в такой реальности имеют полную и абсолютную власть над женщинами. Такая власть почти всегда разъедает, коррумпирует душу.

  Как повёл бы себя ваш мужчина в такой ситуации? А если бы она продолжалась годами? Десятилетиями? До конца жизни?  

Вы уверены в мужчине, который сейчас рядом с вами? Уверены в том, что он вас защитит, что продолжит уважать, не обидит, не приведёт в дом других жён, не оскотинится от полной и абсолютной власти над вами?

Если нет, то что вы делаете с таким человеком?   Задумайтесь. Замуж надо выходить только за непоколебимо хороших людей: добрых и сильных духом.

А вы за кого вышли?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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