Мнение: О последствиях «короны» для здорового человека

Да, «корона» в данном случае – всё ещё та модная болезнь, последствия которой за полтора года пандемии так и остались непредсказуемыми даже для здоровых. Кому-то удалось проскочить относительно легко, а кому-то повезло гораздо меньше. И теперь придётся долго-долго восстанавливаться. Возможно даже, годами.

Чтобы не ходить далеко, вот по-настоящему шокирующая российская #статистика.

Для жителей России «корона», вопреки бодрящим заверениям властей о более успешном прохождении коронакризиса в сравнении с другими странами, стала настоящим бедствием. Иначе ведь не объяснить, почему именно россияне оказались наибольшими пессимистами в отношении перспектив постпанденмийного восстановления национальной экономики.

Две трети сограждан полагают, что потребуется не менее трёх лет для возврата к нормальной жизни после острого кризиса минувшего года. Ещё четверть населения отводят для этого интервал от двух до трёх лет. И лишь один из 25-ти полагает, что ничего страшного не произошло и ситуация уже вернулась в норму.

На этом фоне, конечно, не может не шокировать заявление Росстата о том, что отечественная #экономика не просто вернулась к росту в годовом выражении – впервые с I квартала 2020 года, – но и достигла доковидного уровня как по ВВП, так и по большинству отраслей, включая розничный товарооборот, строительство, объемы выпуска в обрабатывающей промышленности и перевозки грузов

Согласно данным статистического ведомства, по итогам апреля-июня ВВП России оказался на 10,3% больше, чем в тот же период прошлого года. Это означает, что рост российской экономики во II квартале 2021 года стал рекордным более чем за 20 лет. Да, безусловно, тут имеет место эффект низкой базы: именно вторая четверть прошлого года с масштабными антиковидными ограничениями и скупой бюджетной помощью оказалась самой провальной с точки зрения производства ВВП. Но всё же столь резкий отскок вызывает сомнения.

Тем более, что несмотря на рекордный рост, ниже докризисных уровней остаются реальные располагаемые доходы населения. Они, хотя и выросли на 6,8% во II квартале, всё ещё недотягивают порядка одного процента до уровней 2-летней давности, а относительно «докрымского» 2013 года про-прежнему остаются ниже почти на 10%.

В сущности, экономика – это такой же живой организм, как и человеческий. И её послекризисное

восстановление тоже подчиняется объективным законам, которые не обойдёшь, не перепрыгнешь. Ибо при падающем уровне жизни едва ли единственным мотором, разгоняющим конечный потребительский спрос, а соответственно, и экономический рост, остаётся кредитный бум с рекордным ростом долговой нагрузки населения. Отчётность Банка России говорит о последнем весьма красноречиво.

Но это означает, что к экономике вместо лекарств применяются лишь стимуляторы, создающие видимость благополучия. Отдалённые негативные последствия не замедлят проявиться…

А вы во что скорее поверите – в то, что российская экономика быстро-быстро преодолела все последствия «короны» и успела полностью восстановиться, или в то, что выздоравливать ей ещё долго, года три минимум?

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