Горное эхо друг друга

Семь женщин из Дагестана рассказывают о любви.

В последнее время конфликтные разводы, суды за опеку над детьми, семейное насилие в отношении женщин в кавказских регионах РФ все больше выходят на публику. Но мы так немного знаем о чувствах и взглядах современных кавказских женщин и реальности, в которой они живут — между религией, традицией и тенденциями современной цивилизации. Их голоса редко слышны.

Совместно с проектом «God любви» мы попросили семь очень разных женщин из Дагестана рассказать нам про то, о чем на Кавказе не принято спрашивать: о любви и ее месте в их жизни. Благодаря этим очень откровенным личным историям по кусочкам складывается представление о мире, в котором сегодня живут женщины на Кавказе.

Кавсарат Билалова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Разве твой супруг для тебя не султан?»Кавсарат Билалова,

31 год.

Руководительница ателье «Мастерская горянки», основательница турагентства для девушек Ptichka Travel

— Я очень долго забывала того человека. У нас была взаимная любовь. Он хотел подойти к моему отцу, но я сказала: «Не нужно», — я была уже засватана. А против воли отца я не могла пойти. Я подумала, что между любовью к мужчине и к отцу я выберу отца.

Сказать отцу, что я люблю другого человека, — это ненормально, дико. Он бы подумал, что я с ума сошла.

Я ни о чем не жалею. Я могла бы предполагать, что, возможно, я с тем человеком была бы счастливее. Но я ведь не могу этого знать. Может быть, мы друг друга не понимали бы и через год развелись. Я подумала, родители желают для меня только лучшего: если я послушаюсь их, то я не ошибусь. И даже если так получится, что мы не сойдемся с супругом, значит, так было предписано.

А может, я боялась, что после замужества любовь к тому мужчине испарится. Я на тот момент понимала, что быт, семейная жизнь могут ее испортить. И, наверное, я хотела сохранить свое видение любви: что она прекрасна…

Сейчас я знаю, что у того человека все хорошо: семья, дети. И я счастлива в браке.

Мне было 16 лет, и я не обратила внимания на гостей: ну пришли к папе какие-то дяденьки и пришли. А это были сваты. Жених со мной не говорил, но я ему понравилась, он принял решение — и мой отец дал слово. И даже моя мама не знала о том, что я засватана.

Через год он с семьей пришел поздравить нас с праздником Ураза-байрам, я только тогда впервые увидела своего супруга. Я его просила забрать кольцо, очень много плакала… Потому что я не знала этого человека совсем. А он пообещал сделать меня счастливой. Потом мы еще раз встретились, и я увидела, как он на меня смотрит. И решила для себя, что я выйду за него замуж.

В исламе есть такой обычай: если не знаешь, что делать, ты совершаешь ночной намаз и просишь у Всевышнего совета. И мой жених спросил, стоит ли ему жениться на мне, будет ли благо в этом браке. И ночью он увидел меня: будто бы в доме, который он строил, я вожусь на кухне, и рядом со мной стоит трехлетний мальчик. Получается, он увидел меня в браке с ним.

После этого намаза он стопроцентно знал, что делает правильный шаг. Он рассказал об этом мне. Всевышний показал, что нам суждено быть вместе. Так тому и быть.

За месяц до свадьбы он сказал: «Если мы поженимся, то будем жить всю жизнь вместе — реши для себя, готова ли ты». Он не хотел жениться-разводиться. Меня тоже это устраивало, я вижу идеальную семью так: люди поженились и всю жизнь живут вместе, и у женщины дети от одного мужчины.

И в 18 лет я вышла замуж. Но всю свою свадьбу я плакала, у меня слезы как яблоки падали и падали.… Я просто на тот момент еще любила того человека.

Сейчас мы с супругом 12 лет вместе. У нас двое сыновей: старшему скоро 11 лет, младшему — шесть.

Мне супруг дал свободу, он не ограничивает меня. Он полная противоположность моему отцу. Он понимает, что, если я сяду дома и буду только смотреть за детьми, я просто умру. И он мне сказал: «Я прекрасно все вижу и я тебе позволяю — работай и зарабатывай». Первую швейную машинку мне взял отец, а вторую машинку — супруг. Я открыла свое ателье «Сердитая птичка». Потом начала тревелом заниматься (агентство Ptichka Travel), устраиваю туры для девушек, сама наслаждаюсь Дагестаном и другим показываю. Прочла книгу Чака Паланика «Бойцовский клуб» и прочувствовала, как главный герой через бокс обретает свободу. И тоже решила попробовать: занимаюсь три раза в неделю. Бокс тренирует силу воли. Я отдыхаю на этих тренировках.

Мне нравится, что в Дагестане гражданка может заниматься тем, что ей нравится, и работать в удовольствие. Потому что у меня нет такой цели — обеспечить себя, обеспечить семью. Даже если у меня будет несколько млн на счету, а мой супруг будет получать, условно говоря, 70 тысяч в месяц, для меня важно, чтобы что-то взял и купил мне мой мужчина, а не я сама себе купила.

Потому что если я сама себя обеспечиваю, получается, я исполняю роль мужчины. Зачем, будучи замужем, я буду делать это?

Брать на себя роль добытчика? Женщина в моем понимании должна оставаться женщиной.

У нас все решают мужчины, потому что именно они несут полную ответственность за нас перед создателем. И в судный день за женщину будет отвечать ее муж. Или отец, если она под опекой отца находится, или брат, или дядя.

Очень часто я слышу истории от православных девочек о том, что они со своими мужчинами даже не состоят в браке, у них просто половые отношения. Для чего женщине это? Она разве удовлетворена таким отношением? Это разве может женщину устроить, если она не чувствует какую-то защиту со стороны мужчины, его опеку? Если бы мой супруг меня не обеспечивал, если бы я не чувствовала его переживания, ответственность — скорее всего, я бы развелась, я была бы не удовлетворена его отношением ко мне, его отношением к семье.

Но так получилось, что с первого дня я уже чувствовала себя с ним, словно так и было всю жизнь. Это, наверное, судьба. Он очень хороший человек, мне повезло. Говорят, друг познается в беде. Это про него. Он надежный. И он продолжает на меня так смотреть, как тогда, перед свадьбой, когда меня зацепило. Он говорит, что это любовь. Но я говорю: «Как можно? Ты старик! (муж Кавсарат старше ее на 9 лет. — «Новая») Старики не любят!»

Я понимаю, что хочу жить с ним. Я хочу от него еще детей. Я только его вижу рядом с собой. У меня не было ни разу такого, чтобы я смотрела на другого мужчину. И если мы даже не будем с ним вместе, то я больше замуж не выйду, потому что я не вижу себя с другим человеком.

Может, это называется любовь. Я не знаю. Но это не то, что было в юности, когда ты ничего не видишь, ничего не знаешь и летаешь в облаках.

Мы можем жениться по любви и потом разлюбить человека, сказать, что остыли чувства, нет страсти. И так люди разводятся. В семье важно друг друга понимать, идти навстречу, поддерживать. Необязательно любить друг друга так, как в юности влюбляются. Совсем не обязательно.

Знакомая русская гражданка говорит мне: «Только у султанов было много жен и гарем, я против этого». А я говорю: «Я не против, пожалуйста. Разве твой супруг для тебя не султан? Почему ты говоришь, что он не такой? Он разве для тебя не король?» По мне, это и есть мой супруг.

Если бы у него было четыре жены — я бы, наоборот, гордилась тем, что у него такая семья. Он может их обеспечить, он к ним одинаково относится.

У него от каждой супруги есть дети — это огромная сплоченная семья. Возможно, конечно, у меня была бы ревность, все-таки мы живые люди… Но, кажется, я бы больше гордилась им, чем ревновала. Главное, чтобы девочки были хорошими, без гнили, чтобы никаких лишних ненужных разговоров не было. Создатель позволил брать несколько жен, значит, в этом есть мудрость. И с этим спорить глупо.

Но мой муж не планирует вторую жену брать. Говорит, что однолюб.

Старшему сыну сейчас одиннадцать, и буквально недавно мне супруг говорит, что уже нужно искать ему девушку, присматривать среди своих. Лет через 10 он уже женится, время очень быстро летит. Но мне важно, чтобы он сам выбрал себе невесту, чтобы она ему понравилась. Женщина должна быть покорной, а мой сын — это не женщина, он должен сам сделать выбор, и нужно предоставить ему этот выбор. Мне кажется, с супругом тут могут быть чуть-чуть сложности, он сам сейчас планирует жизнь сына. Думаю, мы с мужем будем ругаться, если мой сын будет против его выбора.

А если у меня будут дочки — я их рано отдам замуж. Если будет хорошая кандидатура, гражданин нам понравится, будет ответственный, настоящий горец, верующий —

я запросто могу подойти к нему и попросить взять в жены мою дочь, так по исламу разрешено.

Когда девушка начинает сама выбирать-перебирать, сортировать, через десять сит пропускать: этого хочу, этого не хочу, у того такой нос, у того такое образование… Лучше отдать ее вовремя, так скажем. Но если она будет настолько против… Я даже не знаю… Я рыдала на свадьбе, но я сама себя, получается, заставила. А тут надо будет другого человека заставить… Буду, наверное, вместе с ней плакать. Но я надеюсь, что таких ситуаций у нас не будет, что между нами всеми будет понимание. Я готова с любыми трудностями столкнуться и решать их. Главное, чтобы мы об этом говорили.

Спросите, люблю ли я сейчас того человека. Скажу: «Нет». Все равно она временная, эта любовь. И не думаю, что можно еще раз влюбиться в тридцать. Но даже если такое случится, кроме меня об этом никто не узнает. Я однажды смогла заглушить ту любовь — я смогу заглушить и другую тоже. Но у меня нет времени влюбляться, страдать нет времени — у меня заказы, не до этого!

Райсат Османова. Фото: Анна Артемьева

«У меня глаза сверкают, как цветы на скалах, когда я вижу тебя»Райсат ОСМАНОВА,

64 года.

Педагог, директор общественного движения «Дагестан без сирот»

— Если бы в молодости у меня были мозги, как сегодня, думаю, я была бы замужем за тем человеком, за кем хотела быть.

Меня очень любил и очень уважал мой папа. Знаете, когда его уже не было в живых, его друзья как-то сказали о нем: «Он не жалел, что у него не родился сын». Потому что я для него была и сын, и дочка. И когда я только окончила школу, мне мама сказала: «Папину шапку не надень на чужого человека». Это значило, чтобы я не позорила семью, с кем попало не встречалась, не гуляла.

Я впервые его узнала, когда еще в пятом классе училась, он был постарше. А потом уже в девятом классе — смотрю, человек в военной форме постоянно сидит на скамейке, мимо которой я иду домой, и взглядом меня провожает. Но я ноль внимания на него. А когда я в институте училась, он начал проявлять активный интерес

Я не умирала от любви, нет, но я знала его отношение ко мне. Этот человек доказывал его мне. Но я избегала его, стеснялась: а вдруг услышат в районе, узнают родные, ой нет…

С первого курса у меня были ухажеры — мы как-то посчитали с сестрой только тех, которые официально приходили сватать меня: 11 человек! А я тогда была полная, конопатая ужасно. Но шарм был. И ко мне подступиться было немножко трудно. Я была бойкая, девочки без меня в кино не ходили, если надо, я могла с ребятами поругаться, могла постоять не только за себя, самостоятельная такая. Но внутри женское сердце все же таяло. Я стеснялась. Несмотря на свою боевитость, с ним я была несмелая.

Друзья столько раз пытались нас свести. Меня с подружками приглашают куда-нибудь, мы приходим — а он там! Все, я разворачиваюсь и ухожу.

Наш общий друг до сих пор вспоминает, как на колени передо мной вставал, чтобы я согласилась встретиться с тем человеком. Я говорю: «Эх, сейчас сделай так, чтобы нам увидеться!»

До того доходило… У нас на площади была почта, там по телефонам-автоматам разговаривали. Я заказывала себе с родителями переговоры. Но если увижу, что этот человек заходит в зал — а там уже кричат, что меня вызывают, — я пулеметом оттуда вылетаю. Лишь бы не столкнуться с ним. С другими парнями нормально общалась, я стеснялась только его, хотя о его чувствах мне уже многие говорили. Но у нас разговора так и не было. Может, он хотел признаться… Но я же убегаю, не даю возможности… Была глупая.

И однажды сестра случайно услышала, что его женят… На той, на которой он не хочет. И говорит мне: «Может, какие-то действия все-таки предпринять?» Нет, говорю… папина шапка…

А потом, когда он женился, я всю ночь плакала. И себя успокаивала: сама виновата. Мне тогда было 22.

После института меня направили работать учительницей в селение, я жила там на квартире у одной бабушки. К ней приезжали два парня, ее внуки. Один меня заметил, он городской был. И так получилось, что вся его родня захотела меня за него взять замуж. Я так подумала: «Отец — профессор, в городе живут, своей любви я не дала дальше идти.… Ну хорошо, выйду, чего делать».

Я не жалела, неплохой был. Родила троих детей от него. Была предана ему, была для него и женой, и любовницей, и матерью, и сестрой. Но он пил. Терпела, думала, он исправится. От друзей, от отца своего скрывала, не жаловалась. У нас, когда молодые женятся, за невесткой отправляют самые благополучные пары из знакомых, такая примета на счастье. И нас на каждой свадьбе пытались отправить. Но я всегда любую причину находила, чтобы не поехать: зачем, чтобы у молодых семья на нашу была похожа…

И потом я поняла, что ничего не поменяется. Он не перестанет пить.

Я начала замечать в глазах детей какое-то неуважение к нему, потом сын из дома убегать стал из-за него, много чего было… И я потихоньку, пять лет, стала себя готовить к разводу.

По сто раз расспрашивала женщин, которые одни с детьми, каково это. Я готовилась психологически. Финансово я не была зависима от него: я в школе работала, а потом меня пригласили в администрацию, в отделе опеки. Еще я шью, я пеку, тогда у меня еще и репетиторство было. Я стояла нормально на ногах. За полгода до развода поставила родителей в известность. У матери, конечно, истерика была. А свекор сказал мне: «Большое спасибо, что до сих пор жила с моим сыном. Я знаю, каким он к тебе каждую ночь является. Я ждал, когда ты ко мне с этим придешь, зачем ты не пришла раньше».

19 лет я была замужем, и вот уже 20 лет я одна. Варианты были… Но мне не нравится второе замужество — это мое сугубо личное отношение.

Я бы хотела еще раз в жизни встретить того человека. Чувств уже тех нет, но мне очень интересно было бы на него посмотреть.

Знаете, я тогда писала стихи о нем на аварском. И до сих пор храню этот блокнот, с 77-го года…

Когда ты навстречу идешь — я отворачиваюсь, от тебя убегаю. Но сама я часто прихожу в твое общежитие навестить подругу. И у меня глаза сверкают, как цветы на скалах, когда я вижу тебя.

«Так клево, что можно, оказывается, через уважение и будучи уже в быту влюбиться, как девчонка»Зарема Дадаева,

53 года.

Директор Музея истории Махачкалы

— В типографии, с которой мы обычно работали, сломалась печатная машина.

Я срочно звоню в другую: я такая-то такая из «Первой галереи» (к нам тогда уже с большим уважением относились в Махачкале, о нас много писали журналисты, и по телевидению показывали, все двери открывались). Говорю, вы нам должны срочно напечатать буклеты к выставке и приглашения. А на том конце холодный, очень спокойный, без эмоций голос мне отвечает: «Девушка, я никому ничего не должен. У меня срочный заказ».

Думаю: «Ничего себе! Мне так ответить!»

Ах-ах-ах, тут вырастают мои аварские рога, как я их называю. И я, такая возмущенная, ловлю такси и еду туда. С кем я сейчас говорила, кто такой Эмиль?

И выходит молодой человек, очень симпатичный: «Вот, со мной». Ну, в общем, мне пришлось пустить в ход все свое обаяние, все свои чары — и через час заказ был уже готов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кавсарат Билалова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

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