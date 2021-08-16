Деревенская сатира и отсылки к Булгакову: 5 причин посмотреть сериал “Маньячелло”

В центре истории — деревенский маньяк, который обожает литературу и инсценирует свои убийства по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков. Вот 5 причин, которые делают эту историю оригинальной, захватывающей и актуальной.

Деревенский детектив

“Маньячелло” переносит зрителя в русскую глубинку, точнее — в бурятское село Сосновка. Местный колорит искрит в каждом кадре: тут вам и живописная натура, словно сошедшая с картин Ивана Шишкина, и деревенские жители, у каждого из которых по скелету в шкафу, и всепоглощающее чувство тревоги: Сосновка отрезана от людных мегаполисов, а это значит, что опасность может поджидать за любым углом, и никто, даже полицейские (к ним мы еще вернемся), не услышит твой крик. Но главное здесь — это население, уставшее от жизни, лишенной серьезных перспектив. Уставшее настолько, что в какой-то момент каждый начал жить по своим причудливым правилам: одни воруют деньги из бюджета, другие толкают наркотики, третьи практикуют маньячный образ жизни.

Неожиданные отсылки к литературе

Остановимся на маньяках. Главный герой сериала — судмедэксперт Тимофей. Это тихий и ничем не примечательный мужчина — но только с виду. В детстве Тимофей подвергся гиперопеке со стороны матери, и с возрастом детские комплексы дали о себе знать. Тимофей — интеллектуал, который назубок знает всю мировую литературу и приходит в ярость, если собеседник в силу скудного образования ничего не слышал про Шекспира или Евгения Онегина.

Со временем эта категоричность нашла отражение в обостренном чувстве справедливости: Тимофей стал убивать порочных и неприятных людей, оставляя на месте преступления намеки на литературную классику. Отрезанная голова как в “Мастере и Маргарите”? Топор из “Преступления и наказания”? Легко! Тимофей словно играет в кошки-мышки — причем не только с полицией, которая не считывает эти отсылки и вечно бесит главного героя, но и со зрителем, которому предлагается угадать референс до того, как его расшифрует сам маньяк.

Хлесткая сатира

Шоу едко высмеивает жизненный уклад, который сложился в России в последние годы. Важное место в истории занимают силовики. Полицейский участок Сосновки населяют сотрудники, которые лениво расследуют убийства Тимофея и почти не переживают из-за отсутствия результата. Показаны они нарочито абсурдно: это люди, не умеющие держать себя в руках, склонные к странным привычкам (одна из таких — эксплуатировать новых сотрудников для строительства своих домов) и идиотским решениям.

И, конечно же, “Маньячелло” — это еще и черная комедия. Тимофей — в какой-то степени комиксный персонаж, собирательный образ десятков голливудских маньяков и сатира на романтизированные расследования, где один гений противостоит не менее искушенному злодею. Здесь же “бой” не равен: сам маньячелло не считывает реальность и с каждой серией все больше сходит с ума, а его визави отказываются принимать очевидное и готовы идти по пути наименьшего сопротивления, не пытаясь докопаться до истины.

Харизматичные актеры

Главная фишка “Маньячелло” в том, что сериал объединил харизматичных актеров, которые еще не успели засветиться в большом кино. Поэтому шоу смотрится не только приятно, но и очень свежо на фоне других комедий. Так, роль Тимофея исполнил Владимир Барташевич, известный на родине актер театра Улан-Удэ. Ему удалось наделить героя редкой харизмой, показать его обаятельным и трогательным, хотя от маньяков в кино обычно ждешь обратного (к слову, главного героя писали специально под Барташевича).

На роль Ольги, городского опера, которую командируют в Сосновку, пригласили телеведущую Асю Касьянову. Идея посетила режиссера Жаргала Бадмацыренова внезапно: он случайно увидел плакат с девушкой, похожей на Касьянову, и тут же определился с выбором. Бадмацыренов признался, что сперва хотел позвать известных актеров, но скромный бюджет вынудил его искать артистов калибром меньше. Он, кстати, тоже появляется в сериале — в роли комичного полицейского, которого бесит пробивная натура Ольги и ее синдром отличницы.

Женский взгляд

Особое внимание авторы уделили женским персонажам. Та же Ольга сильно выделяется на фоне мужского окружения. Она умна, внимательна и всегда принимает взвешенные решения, чего не скажешь о ее глуповатых коллегах, которым давно наскучила их работа.

У нее, как мне кажется, есть синдром отличницы. Эти качества мне близки, поэтому мне было не трудно войти в роль — может быть, иногда я играла себя, — говорит Касьянова. — Думаю, что моя героиня создана для того, чтобы оттенять других персонажей, потому что они достаточно своеобразны, а Ольга возвращает зрителя в реальность – на этом контрасте отлично работает наш жанр.

Еще в сериале есть Маша — женщина, которую Тимофей держит у себя дома взаперти. За время изоляции она прониклась симпатией к горе-маньяку, и эта линия тоже тянет на высказывание.

Маша олицетворяет определенную часть российских женщин, жертвующих собой ради мужчин, которые их не любят. И страдают – непонятно, зачем и для чего. А когда их бросают, они становятся сильными и независимыми, — объясняет Татьяна Вологдина, сыгравшая Машу.

Как сложится судьба героев нового сериала ТНТ “Маньячелло”, смотрите с 16 августа.