Мнение: С ведром на яхте до ковида

С ведром на яхте

В развитие темы Греты (которая борется за экологию во всем мире) – хорошая заметка из Фейсбука:

“В последнем выпуске “Штерна” (34/2019) опубликовано интервью с Гретой Тунберг, иконой современного юнозеленого движения, а равно большая статья о ней и предстоящем ей трансатлантическом путешествии на гоночной яхте, дабы она могла попасть в США на климатическую конференцию, не производя при этом вредные выбросы в атмосферу. Напомню, что Грета Тунберг – 16-летняя основательница движения “Fridays for Future”, суть которого сводится к прогуливанию школы ради борьбы за вечнозеленый мир. С путешествиями по этому миру за счет спонсоров, разумеется.

Грета Тунберг – простая шведская школьница с синдромом Аспергера, которой небезразлична судьба нашей единственной планеты. Она – самая обычная девочка; таких миллионы. Правда, на странице 3 шеф-редактор журнала признает, что Грету окружает армия пиарщиков, и что организовать интервью с Бейонсе или с Эммануэлем Макроном никак не сложнее. Но это так, детали.

Итак, Грете Тунберг предстоит провести две недели на гоночной яхте с минимумом комфорта – и все ради нулевых выбросов. Яхта отплывает из английского Плимута в Нью-Йорк. Удивительно, но никто не задается вопросом – девочка, а как ты из Стокгольма в Плимут-то попала? Да еще с заездом в швейцарские Давос и Лозанну и немецкий Гамбахский лес? Никак на велосипеде? А Ла-Манш ты переплыла? Или, как отдельные нелегалы, по туннелю ножками?

Но дальше – больше. Журналист “Штерна”, прокатившийся на гоночной яхте “Malizia II”, не сумел удержаться от блевания более двух часов – а ведь девочке придется провести на ней целых две недели! Удобств – никаких. Вместо туалета – ведро. Вместо кровати – подвесная койка, хорошо, что еще с занавесом на молнии. Постоянная качка. Оглушающий шум. Даже столика, за которым Тунберг сможет вкушать свои веганские трапезы, нет. А сон на такой яхте превращается в холодное и мокрое приключение.

Я не ерничаю, а гоню цитаты из “Штерна”. И намеренно оставляю за скобками вопрос, не загадит ли планету двухнедельное опустошение туалетного ведра более, чем 7-часовой трансатлантический перелёт. Я прошу обратить внимание почтеннейшей публики на две вещи – оглушающий шум и сон как холодное и мокрое приключение.

Это страница 37. А на странице 32 Грета повествует нам, что очень хорошо подготовилась к двухнедельному перегону. У нее с собой очень много книг и аудиокниг.

Нет-нет, бывает, конечно, и такое. Книги у Греты из непромокаемой бумаги, а волшебные аудиокниги заставляют замолкнуть окружающий мир. Вокруг яхты летают розовые единороги, а президент Трамп, которого Грета не удостоит ни словом, ни взглядом (да-да, об этом в интервью тоже сказано), устыдится и возрыдает. Сквозь рыдания он наберет номер Бориса Джонсона и скажет ему: “Друг мой Борис, жди меня недели через три, но только если Грета Тунберг уступит мне свою койку. В противном случае мне придется добираться вплавь”.

На самом деле, жалко, конечно, ребенка. Девочка и так родилась не совсем здоровой, но эти своей “борьбой за мир” доломают ее окончательно (2019)