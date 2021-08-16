В Австралии обнаружили споры растений, которым 480 млн лет

Более древних образцов наземного растительного мира наука не знает, поясняют ученые. Недавно стало известно о том, что на территории Австралии обнаружены споры древних растений. Им, по предварительным данным, уже исполнилось 480 миллионов лет.

Споры найдены на западной части континента во время исследования горных пород, сообщают представители науки. Разумеется, в ином случае они не смогли бы сохраниться. Ведь в горных породах споры сохранялись в законсервированном окаменелом виде.

Теоретически можно найти и более древние образцы, говорят ученые. Ведь, по мнению представителей науки, первые растения на Земле появились примерно 515 миллионов лет назад. Но находить споры такого возраста пока никому не удавалось.