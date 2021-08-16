 

В США придумали питать рефрижераторы от солнечных батарей

16.08.2021, 21:12, Новости дня
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Американские инженеры решили проблему расхода солярки в авторефрижераторах для поддержания низкой температуры внутри кузова. Холодильная установка, как известно, работает на электричестве. Но традиционно его получают от генератора заведенного двигателя внутреннего сгорания.

Если машина находится в пути, то происходит лишь незначительное увеличение расхода топлива. Но все гораздо хуже, когда автомобиль ожидает где-нибудь на стоянке.

Для того чтобы обеспечить энергией рефрижератор энергией, его поверхность просто обклеили солнечными батареями. В темный срок суток ток поступает от аккумулятора, который заряжается днем. Оказывается, решение может быть простым. Экономия – более трех с половиной литров солярки в час.



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