Волонтеры «Чистой Арктики» убрались на побережье Енисея и Карского моря

Волонтеры «Чистой Арктики» возвращаются с Таймыра и Ямала, где они в течение двух недель очищали побережья Енисея и Карского моря от металлолома и других остатков периода активного освоения Арктики.

«Чистая Арктика» – это проект полного цикла. Волонтеры не только собрали, но и познакомились с обработкой, увидели все технологии, которые там присутствуют, вплоть до, конечно, утилизации и вывоза, и погрузки на баржи», – рассказал директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам, трое из волонтеров в следующую вахту хотят приехать на объект и уже заниматься отходами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В поселке Харасавэй Ямало-Ненецкого Автономного округа добровольцы собрали 43 куба горючих отходов (бочки, древесина, покрышки, пластик), собрали и выкопали 21,5 тонну металла. В общей сложности волонтеры расчистили площадь в 2 га. Все промышленные отходы, которые участники команды собрали на побережье, ушли баржами на материк на переработку. Дерево, резина, бетонные и цементные блоки были обезврежены на месте.

На Ямале работали 14 волонтеров «Молодежки ОНФ» из восьми регионов. По словам добровольцев, командная работа в условиях Крайнего Севера – это серьезная проверка не только физической, но и психологической выносливости.

«Мы на своем личном опыте убедились, что Арктика для людей с характером. Мы работали как на побережье Карского моря, так и в вахтовом городке. Мы находили металлолом, который оставили после себя люди, которые осваивали Арктику еще при Советском Союзе. Но и находили много бионеразлагаемого материала, такого как пенопласт, пеноплекс, пластик. И, естественно он образовался не тогда, а за последние лет 20» – поделился своими впечатлениями участник «Молодежки ОНФ» из Рязанской области Глеб Шабонин.

На Харасавэе волонтеры жили в условиях общежития вахтовиков. День добровольцев на Ямале начинался в 6.30. В 8.00 –выезд на объекты.

На Таймыре волонтеры за две недели вахты собрали 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея. Следующие смены добровольцев в Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ отправятся в конце августа и начале сентября.

Идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов.