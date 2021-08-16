 

Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

16.08.2021, 21:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в рамках нацпроекта глава государства поручил до сентября 2023 года проанализировать риски коррупции при вхождении госслужащих безвозмездно в управление компаниями в составе госкорпораций. Генпрокуратуре и Центробанку необходимо до ноября подготовить предложения для получения прокурорами к банковской тайне в рамках дел о коррупции.

Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян.

В указе отмечается, что Генпрокуратуре, МВД, СК и ФСБ к 2023 году необходимо предусмотреть запреты на работу на госслужбе коррупционером, которые получили только штраф.

Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей».



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