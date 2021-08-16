В Москве арестовали выкинувшую младенца в мусорный бак женщину

Суд арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном баке в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, арестовал женщину, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)», – сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что новорожденная девочка была обнаружена в субботу в мусорном баке рядом с улицей Усачева.

Ранее женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву.