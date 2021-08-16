 

В одесском лагере десятки детей заразились коронавирусом

16.08.2021, 21:06, Новости дня
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Отмечается, что симптомы COVID-19 проявились у 42 детей и двух работников лагеря. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для тестирования на коронавирус. 

“Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования”, – рассказали в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Детский оздоровительный лагерь закрыт на карантин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

В Украине за сутки, 15 августа, подтвердили 417 случаев COVID-19, почти 2,27 млн – с начала эпидемии.

Согласно данным Минздрава, в Одесской области за последние 24 часа выявили 47 случаев коронавирусной инфекции, почти 143 тыс. – за все время пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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