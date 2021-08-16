Ляшко анонсировал акцию ко Дню Независимости для вакцинированных от COVID-19 украинцев

Так, украинцы, которые иммунизируются от COVID-19 начиная с 18 августа, получат бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.

“Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации и пунктах прививки, со среды получат бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК “Олимпийский”, – сказал Ляшко.

В понедельник Ляшко попросил не останавливать вакцинацию против коронавируса даже на выходных или праздниках, а прививать людей – под открытым небом.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 16 августа в стране полностью привились 2,7 млн человек.

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