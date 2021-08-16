 

Беленюк о гибели отца-руандийца: Он погиб в инсценированной автокатастрофе, никого не посадили

16.08.2021, 21:06, Новости дня
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По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

“Отец был задействован в политических процессах в Руанде. Его семья была по критериям Руанды достаточно зажиточной”, – отметил он.

В Киеве отец Беленюка Венсан Ндагиджимана учился на конструктора военных самолетов.

“Один из братьев учился в Риме, второй – в Голландии, мы с ним поддерживаем отношения. Есть еще сестра и два брата-близнеца, которые погибли в момент гражданской войны в Руанде. Отец не успел доучиться, его призвали в армию, он уехал до моего рождения”, – рассказал политик.

По словам Беленюка, историю гибели отца он узнал в 2017 году, когда ездил в Руанду, чтобы познакомиться с родственниками.

“Бабушка до сих пор жива, дядя, племянники. Я узнал больше. Раньше мне говорили, что отец умер, это было на уровне пересказов… Он погиб по политическим мотивам, как мне дядя объяснял. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили”, – отметил Беленюк.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке). 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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