Назван ТОП-5 охотно покупаемых даже с большим пробегом кроссоверов

Эксперты ресурса Njcar составили ТОП-5 наиболее часто покупаемых кроссоверов даже с большим пробегом. Все позиции в почетном рейтинге достались автомобилям производства японских компаний.

При покупке машины имеет большое значение ее надежность, однако есть ряд моделей, спрос на которые не уменьшается даже при наличии большого пробега. По версии экспертов, на пятой ступеньке ТОП-5 кроссоверов с возможностью пройти свыше 300 километров без серьезных неполадок оказался Grand Vitara от японской компании Suzuki. Выпускалась модель на протяжении десяти лет вплоть до 2015 года, автомобиль работает на 2-литровом моторе с механической или автоматической КПП, привод в транспортном средстве полный.

Четвертое место занял Nissan X-Trail, выпускаемый в 2011-2015 годах, оборудованный бензиновым двигателем на 2 литра и механической КПП. Открывает тройку лидеров Outlander от Mitsubishi, эта машина сходила с конвейера в 2008-2011 годах. У нее 3,0-литровая силовая установка V6, а также классическая автоматическая коробка передач и полный привод.

Серебро досталось сверхпопулярному внедорожнику Toyota RAV4, который поступал на рынок в 2005-2010 годах. У него было две модификации объема мотора, на 2 и 2,4 литра, который дополняла автоматическая передача. Лидером ТОПа стала еще одна машина от японского автопрома, третье поколение Honda CR-V. Кроссовер сходил с конвейера в период 2009-2011 годов и оснащался 2- и 2,4-литровым силовым агрегатом. Коробка передач в машине была автоматическая, а ресурс пробега превышал полмиллиона километров.

Источник: www.njcar.ru