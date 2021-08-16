 

Россиян предупредили о графике работы телефонных мошенников

16.08.2021, 21:04, Разное
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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян о графике работы телефонных мошенников. Они изменили свой подход и теперь часто звонят в будние дни.
Всё дело в необходимости совпадать с графиком работы банков и других финансовых учреждений, чтобы не вызвать подозрения. Именно поэтому гражданам следует быть более осторожными в общении с сотрудниками по телефону и не называть им своих личных данных. Также ни один из сотрудников никогда не будет спрашивать пароль от карты или личного кабинета. При имеющихся сомнениях лучше самостоятельно перезвонить на телефон службы поддержки банка, который указан на официальных страницах в Сети.

Сизов отметил, что раньше телефонные мошенники старались застать человека врасплох или в расслабленном состоянии. Именно поэтому звонки совершались вечером выходного дня или среди ночи. Также злоумышленники продолжают изучать гражданина и выискивают возможные рычаги давления, ориентируясь на возраст и социальную обеспеченность. Именно поэтому при телефонных разговорах следует быть максимально бдительным и всегда перепроверять информацию в официальных источниках. Это касается в первую очередь мужчин, которые более склонны к лёгким деньгам, пишет интернет-издание «Народные Новости».

Источник: radiosputnik.ria.ru



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