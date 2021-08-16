 

На правом берегу Десны в ТиНАО появится парк

16.08.2021, 20:58, Разное
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Новая Москва с каждым годом становится все краше.
Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) выбирают для жизни многие молодые семьи. Здесь строятся жилые комплексы, не уступающие по комфорту европейским, современные школы, детские сады и поликлиники. За последние 10 лет ТиНАО стал округом, удобным для жизни. А еще там появляется все больше прекрасных парков, в которых хочется отдыхать в любое время года.

Так, в 2021 году в Троицке откроется новый парк. Он появится на правом берегу реки Десны. Проект благоустройства разработан с учетом мнения местных жителей. Здесь проложат новые пешие маршруты. Они соединят парк с жилыми кварталами, находящимися рядом. На маршрутах поставят удобные парковые диваны для отдыха.

Территория будет зеленой и цветущей: здесь высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Для проведения всевозможных мероприятий оборудуют сцену. Молодых людей порадует появление скейт-площадки, а детей — современные игровые комплексы с качелями, каруселями и горками.

Стоит отметить, что для каждого парка в ТиНАО создают свою оригинальную концепцию. Там уже открыли порядка 20 благоустроенных парковых зон. К 2035 году в Новой Москве планируется создать еще 86 парков общей площадью 12 тысяч гектаров. В настоящий момент обустраиваются восемь таких зон.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин считает, что ТиНАО обладает большим рекреационным потенциалом, поэтому он идеально походит для создания оздоровительных, историко-культурных, спортивных, археологических, зоологических и сельскохозяйственных парков.

На обустройство большинства парков в ТиНАО выделяются средства из городского бюджета и бюджета поселений. Конечно, некоторые проекты помогают реализовать девелоперы. После реконструкции парки становятся не просто любимыми местами жителей, а настоящими точками притяжения для туристов.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве школы в ТиНАО. Учебное заведение на 1150 мест появится в поселении Сосенское. Образовательное учреждение смогут посещать как новоселы микрорайона, так и жители близлежащих деревень и поселков.



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