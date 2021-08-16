Путин упростил получение гражданства победителям конкурса “Лидеры России”

Теперь для победителей конкурсов, которые организовывает АНО “Россия – страна возможностей”, действует упрощенная процедура получения гражданства РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, при обращении с заявлением о получении российского гражданства будет учитываться документ, который подтверждает победу в конкурсах АНО “Россия – страна возможностей”. Кстати, такую идею озвучивал глава государства в марте этого года на заседании наблюдательного совета организации.

Напомним, АНО “Россия – страна возможностей” была создана в 2018 году по инициативе Путина. Платформа является организатором таких конкурсов, как “Лидеры России”, “Твой ход”, “Большая перемена”, “Время карьеры”, “Учитель будущего”, “Цифровой прорыв”, и других.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Путин оценил работу платформы “Россия – страна возможностей”. Президент провел встречу с генеральным директором АНО Алексеем Комиссаровым. Тогда руководитель сообщил главе государства, что в проектах платформы приняли участие более восьми миллионов человек.