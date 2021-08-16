Российские юристы помогут Талибану* подготовить иск к США о компенсации за оккупацию Афганистана

Правозащитница Мария Бутина возглавит рабочую группу российских юристов, которые подготовят иск к США в Международный суд ООН от имени нового правительства Афганистана.

«За двадцать лет Афганистану был нанесён огромный ущерб, американцы буквально высосали все соки из этой страны. И только обобрав простых афганцев до нитки, американские империалисты приняли решение спешно ретироваться. Безусловно, большую роль в столь позорном бегстве военных США сыграла народно-освободительная борьба афганского народа против оккупантов. На весь огромный Афганистан нашлось всего лишь несколько тысяч предателей, которые согласились служить колониальной администрации, тогда как основная масса граждан категорически отказалась поддерживать марионеточное правительство в Кабуле, власть которого держалась исключительно на американских штыках. Сегодня первый день, как Афганистан вновь обрёл независимость, и теперь простые афганцы хотят предъявить счёт Вашингтону и западным корпорациям. Те, кто двадцать лет нещадно эксплуатировал недра страны, кто создал условиях, что тысячи молодых и образованных афганцев были вынуждены искать лучшей доли на чужбине, сполна ответят за все совершённые преступления. Предварительно мы оцениваем сумму иска в пятьсот миллиардов долларов, но в итоге они может вырасти и до триллиона, ибо только сейчас многие преступления американской военщины будут преданы гласности», – заявила Бутина.

В рабочую группу под руководство Бутиной вошло более тридцати ведущих российских юристов. Как нам стало известно, в случае положительного решения по делу, они получат до десяти процентов от взысканной с США суммы.

*запрещённая в России террористическая организация

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