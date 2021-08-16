 

Мнение: Трусы Афганистана

16.08.2021, 20:30, Разное
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Смотрю на фотографии и видеозаписи, сделанные в аэропорту Кабула. Недоумеваю…

Женщин практически не видно.  Их очень мало… Как мало и стариков…. Но видно огромное количество здоровых мужиков,  пытающихся покинуть Афганистан.  Почему они не возьмут  в руки оружие и не дадут отпор бандосам из террористической организации Талибан?  Все, кто скопился в аэропорту –  убежденные пацифисты, которые не могут позволить себе взять в руки оружие? Или просто трусы?

Мне вот интересно, если бы на месте этих здоровых мужиков, собравшихся в аэропорту Кабула, оказались наши полицейские и росгвардейцы, очень решительно и смело разгоняющие мирные протесты, ловко задерживающие нарушителей санитарного режима и пр. пр. пр., они тоже кинулись бы штурмовать самолеты, чтобы улететь из страны? Или все-таки отправились бы бить исламистов-террористов? В полиции и росгвардии России  нет таких трусов, что скопились в кабульском аэропорту? Или все-таки есть?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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