Мнение: Трусы Афганистана

Смотрю на фотографии и видеозаписи, сделанные в аэропорту Кабула. Недоумеваю…

Женщин практически не видно. Их очень мало… Как мало и стариков…. Но видно огромное количество здоровых мужиков, пытающихся покинуть Афганистан. Почему они не возьмут в руки оружие и не дадут отпор бандосам из террористической организации Талибан? Все, кто скопился в аэропорту – убежденные пацифисты, которые не могут позволить себе взять в руки оружие? Или просто трусы?

Мне вот интересно, если бы на месте этих здоровых мужиков, собравшихся в аэропорту Кабула, оказались наши полицейские и росгвардейцы, очень решительно и смело разгоняющие мирные протесты, ловко задерживающие нарушителей санитарного режима и пр. пр. пр., они тоже кинулись бы штурмовать самолеты, чтобы улететь из страны? Или все-таки отправились бы бить исламистов-террористов? В полиции и росгвардии России нет таких трусов, что скопились в кабульском аэропорту? Или все-таки есть?

Фотографии отсюда и отсюда

—