«Талибы приступили к наведению порядка»

МИД РФ отчитался об установлении контактов с «новыми властями» Афганистана.

Министерство иностранных дел РФ отчиталось об установлении контактов с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» как с «представителями новых властей». Сообщение на сайте МИД появилось на следующий день после взятия талибами Кабула.

Талибский патруль в Кабуле. Фото: EPA

«Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к Движению талибов в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там сообщили, что обстановка в Кабуле и Афганистане стабилизируется.

«Талибы приступили к наведению общественного порядка», — подчеркнули в МИД РФ.

«Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», —добавили там.

Тем временем постпред Афганистана при ООН Гулям Исхакзай сообщил, что из Кабула приходят сведения об обысках с целью найти людей из «списка целей» талибов, убийствах и грабежах.

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15 августа боевики «Талибана» без боя взяли столицу Кабул и заявили о намерениях объявить на территории страны Исламский Эмират. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула.

Диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств. Однако в РФ заявили, что вывозить из Кабула дипломатов не планируют и не переживают по поводу ситуации в Афганистане.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал талибов более «договороспособными», чем правительство Гани. Он также сообщил о планах вскоре эвакуировать лишь часть сотрудников посольства. Охраной российского посольства занялся «Талибан».

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