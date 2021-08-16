Лиза Арзамасова опубликовала первое фото после родов: “Мы еще в клинике”

26-летняя актриса театра и кино опубликовала первый пост в Instagram после рождения ребенка. 14 августа у Лизы Арзамасовой и ее 47-летнего супруга Ильи Авербуха родился сын. Имя, как рассказала Лиза, они еще не придумали, зато она раскрыла вес и рост малыша:

Дорогие друзья!!! Спасибо Вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания!

Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам День Рождения Чуда были одни эмоции.

У нас с @averbukhofficial родился Сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем.

Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!

И #СчастьеЛучшийМакияж

Лиза Арзамасова

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Для 26-летней Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух сейчас – одна из самых обсуждаемых пар. HELLO.RU первым сообщил о романе знаменитостей еще в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном, из-за 21-летней разницы в возрасте. Вскоре, в декабре 2020-го, Илья и Лиза поженились, а в конце апреля текущего года актриса опубликовала в Instagram видео, на котором был заметен округлившийся живот.

О том, как протекает беременность, Лиза рассказала в интервью для YouTube-канала “Алена, блин!”, которое вышло всего четыре дня назад:

Полет проходит нормально. Этот период, наверное, вообще один из самых счастливых в жизни девушек и женщин, если не самый счастливый. В прямом смысле происходит волшебство: в тебе зарождается новая жизнь. Я заметила, что внимание уходит внутрь. Я слушаю вполуха, все воспринимаю, будто я не здесь и не с вами. При этом краски, в которые окрашен мир вокруг, стали ярче. Меня все радует, восхищает.

Мне кажется, я уже решила, где буду рожать. Это будет Москва. Место, где мне будет приятно это сделать. Я не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах: это довольно интимный момент. У меня нет какого-то категорического мнения на этот счет, но мне хотелось бы пережить этот процесс как-то деликатно. Мы уже знаем, кого ждем, но пока не хотим говорить об этом.

Интервью Лизы Арзамасовой HELLO!, в котором она рассказала о первой встрече с Ильей Авербухом и “неожиданной” свадьбе, читайте по этой ссылке.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном