Мнение: Победа неизбежна

Русь ненавидя святую,

Быстрый готовя ей крах,

Стрелки на север рисуют,

Где-то талибы* в штабах.

Вот разберутся с Кабулом,

Грех и порок истребив,

И соберутся аулы,

В мощных бойцов коллектив.

И на российском канале,

Будет поток новостей,

Как мы жестоко трепали,

Этих незваных гостей.

Били их под Оренбургом,

Дали в Самаре отпор,

Да у талибских* хирургов,

Всех инструментов – топор!

Дрались под Нижним славяне –

Сотни талибов* в траве.

Скольких топили в фонтане,

Наши бойцы ВДВ.

Враг разнесён под Коломной,

Был в Домодедово бит.

Наши резервы огромны,

И оборона – гранит!

Вот на Садовом шли битвы,

Скоро! Победа в руках…

…После к вечерней молитве

Всех призовут. Иншаллах!

Русские люди, как всегда, полны оптимизма. Оптимизм у народа, правда, своеобразный: почти всегда он сводится к “ну, приспособимся как-нибудь”.