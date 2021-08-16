 

Мнение: Победа неизбежна

16.08.2021, 20:20, Разное
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Русь ненавидя святую,
Быстрый готовя ей крах,
Стрелки на север рисуют,
Где-то талибы* в штабах.

Вот разберутся с Кабулом,
Грех и порок истребив,
И соберутся аулы,
В мощных бойцов коллектив.

И на российском канале,
Будет поток новостей,
Как мы жестоко трепали,
Этих незваных гостей.

Били их под Оренбургом,
Дали в Самаре отпор,
Да у талибских* хирургов,
Всех инструментов – топор!

Дрались под Нижним славяне –
Сотни талибов* в траве.
Скольких топили в фонтане,
Наши бойцы ВДВ.

Враг разнесён под Коломной,
Был в Домодедово бит.
Наши резервы огромны,
И оборона – гранит!

Вот на Садовом шли битвы,
Скоро! Победа в руках…
…После к вечерней молитве
Всех призовут. Иншаллах!

Русские люди, как всегда, полны оптимизма. Оптимизм у народа, правда, своеобразный: почти всегда он сводится к “ну, приспособимся как-нибудь”.

Источник: Размышления вольного социолога



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