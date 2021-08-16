В Арктике появились бактерии, разлагающие нефтепродукты

Уникальный вид бактерий обнаружили ученые из Канады на полуострове Лабрадор в Арктике. Речь идет о микроорганизмах, которые способны перерабатывать нефтепродукты.

Как поясняют специалисты, разливы нефти и нефтепродуктов в северных широтах происходят довольно-таки часто, что всегда беспокоило экологов. На самом деле, представители науки до последнего времени не ожидали, что природа сама даст ответ действиям человека, создав целую группу уникальных микроорганизмов.

Предварительные исследования показывают, что в зоне, где появляются такие бактерии, достаточно быстро снижается уровень загрязнения нефтепродуктами. Однако ученые пока воздерживаются от точных оценок, считая, что данные бактерии еще нужно внимательно изучить.