 

В РФ нашли способ удешевить производство роботов-манипуляторов

16.08.2021, 20:18, Новости дня
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Как сообщили представители университета ИТМО (Санкт-Петербург), им удалось разработать дешевый способ поштучного производства роботов манипуляторов, потребность в которых постоянно растет в отечественной экономике.

Конечная себестоимость машин уменьшена сразу в несколько раз, утверждают разработчики новой технологии. На выходе получается робот-манипулятор, цена которого стартует от 300 тысяч рублей. На сегодня в РФ вы не найдете аналога, за которых запрашивают менее миллиона, поясняют эксперты.

Секрет успеха состоит в том, что основным материалом для создания машины стали полимеры, которыми заменили металлические детали. А сам робот изготавливается методом 3D-печати. Надежность и долговечность робота из-за этого не становятся хуже.



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