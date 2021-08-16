В Перми завершено строительство корпуса школы «Фотоника»

В Перми завершилось строительство нового корпуса политехнической школы «Фотоника», инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям, объект возводился под контролем краевого Минстроя.

Корпус рассчитан на 400 учеников, в нем есть школьный технопарк, в котором разместятся лаборатории по исследовательской и экспериментальной физике, аддитивным технологиям, радиотехнике и мехатронике. Как отметили в краевом Минобре, создание в учреждении особой инновационной среды поможет сформировать у детей технологические компетенции и замотивировать их на получение инженерно-технических специальностей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Кроме того, в корпусе оборудованы столярная и слесарная мастерские, кабинеты технологии швейного дела и домоводства, обустроен актовый зал на 220 мест и спортивный зал площадью более 500 кв. метров.

В настоящее время по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Министерством образования и науки Пермского края совместно с администрацией Перми прорабатывается вопрос о ремонте старого корпуса школы с привлечением средств заинтересованного инвестора.

Новый построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее Махонин поручал региональному Минстрою обеспечить завершение строительства в первой половине августа. Эта задача выполнена, в ближайшие дни будет выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию, и объект пройдет лицензирование.