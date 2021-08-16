 

Под Екатеринбургом на заводе произошел выброс химикатов

16.08.2021, 20:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВозле Екатеринбурга недалеко от поселка Рудного произошел выброс химикатов с завода, который расположен около дачных участков, местность накрыло плотным туманом, сообщили очевидцы.

Как информирует E1.ru, туман пахнет серой, сотрудника кинологического центра, который находится по соседству с заводом, запах серы наблюдался еще днем.

«А сейчас (вечером), видимо, что-то серьезное на опытном заводе произошло, произошел мощный выброс, но хлопка я не слышал, хоть и нахожусь в здании в 300 метрах от завода. Не могу сказать наверняка, что там произошло, выхлоп или утечка. Но сильный туман идет со стороны опытного завода. Сейчас он стелется по Попову логу, а через некоторое время, если появится ветерок, доберется до Химмаша», – рассказал он порталу.

Другой очевидец сообщил, что местность накрыл сильный туман, рассмотреть что-то в 15 метрах невозможно.

В ГУ МЧС по Свердловской области изданию сообщили, что о происшествии от местных жителей поступил звонок. На место выехали специалисты.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.



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