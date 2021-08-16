 

Белорусская федерация легкой атлетики умолчала о Тимановской, выступавшей в Польше под флагом Беларуси

16.08.2021, 20:12, Новости дня
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Федерация в своей информационной заметке вспомнила о белорусских спортсменках Марии Жодик и Анне Городской, занявшим первое и шестое место в прыжках в высоту, а также о финишировавшей на третьем месте стометровки с барьерами Светлане Парахонько.

В то же время о Тимановской, которая выступала в Щецине под флагом Беларуси и заняла третье место в забеге на 100 метров, – БФЛА умолчала.

Скриншот: live.domtel-sport.pl

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает более короткие дистанции. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сначала уехал из Беларуси в Киев, а потом получил польскую гуманитарную визу. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. На следующий день Зданевич на автомобиле уехал в Польшу.  

Тимановская приняла решение продолжить карьеру в Польше.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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