В Пентагоне заявили, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военнослужащих

По словам Кирби, министр обороны США Остин Ллойд санкционировал развертывание в Кабуле еще одного батальона военнослужащих для охраны эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

Журналист издания Politico Лара Селигман, со ссылкой на слова Кирби, написала в Twitter, что в аэропорту Кабула находятся 2,5 тыс. военнослужащих США. К завтрашнему дню их число возрастет до 3 тыс., отметила Селигман. При этом четвертый батальон 82-й воздушно-десантной дивизии США останется в Кувейте в качестве резерва.

Kirby also says @SecDef has authorized a third battalion (around 1K troops) from the 82nd airborne to head to Kabul amid the deteriorating situation. The fourth battalion will remain in Kuwait as a ready reserve.

Currently US has 2500 troops at the airport, up to 3K by tomorrow

— Lara Seligman (@laraseligman) August 16, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США.

16 августа военнослужащие Соединенных Штатов убили двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула, они открыли огонь в сторону американских солдат. В то же время США не подтвердили, что двое нападавших были членами группировки “Талибан”, считая, что это был единичный инцидент.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

—