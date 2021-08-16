 

Том Круз осудил технику безопасности афганских каскадёров: «За самолёт нужно держаться двумя руками»

16.08.2021, 20:11, Разное
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Американский актёр Том Круз выразил своё недовольство подготовкой афганских каскадёров к трюку с самолётом. Сам артист известен своей ролью в художественном фильме «Миссия невыполнима 5», где он без помощи профессиональных каскадёров снялся в сцене на внешней обшивке летящего самолёта.

«Это позор всего Голливуда! Нельзя снимать фильм одним дублем! У нас на съёмку пятиминутного отрезка ушло целых пять попыток, это всё – взлёты и посадки, снова и снова. Перед съёмками я проходил экстренный курс с мастерами спорта по удержанию на самолёте. И на самом первом занятии мне рассказали, что за самолёт нужно всегда держаться двумя руками! Игнорирование именно этой базовой техники привело к трагичным событиям в аэропорту Кабула», – отметил актёр.

Согласно информации от агента Круза, в настоящий момент актёр находится в процессе переговоров с членами нового правительства по поводу посещения страны с целью личной консультации съёмочной группы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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