Врач назвала пять ранних признаков развития диабета второго типа

Врач из международного журнала диабета и эндокринологии Гита Аурангабадкар назвала пять ранних признаков развития диабета 2 типа. Они проявляются при повышении уровня сахара в крови и могут стать поводом для посещения специалиста.

Одним из самых ранних является частое мочеиспускание. Почки пытаются справиться с возрастающим уровнем сахара в крови и начинают усиленно работать, чтобы через естественные выделения вывести лишнюю глюкозу. Справиться с растущим сахаром помогают вода и еда. Именно поэтому у людей на ранней стадии диабета 2 типа наблюдается повышенное чувство голода и жажда. В последнем случае даже обильное питьё не приносит должного удовлетворения.

Не следует игнорировать и более серьёзные изменения. Высокий уровень сахара провоцирует нарушения в работе организма, в числе которых – медленное заживление ран. В этом случае глюкоза препятствует нормальной циркуляции крови, и доставка необходимых веществ существенно замедляется.

Последним, но не менее важным, является симптом покалывания или онемения конечностей. Это может быть как кончик пальца, так и целая кисть. Всё дело в том, что повышенный сахар постепенно разрушает нервные окончания – и из-за этого возникает дискомфорт.

Источник: gazeta.a42.ru