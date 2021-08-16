Врачи рассказали о способах сохранить зрение при использовании гаджетов

Врачи сервиса “СберЗдоровье” рассказали россиянам о способах сохранить зрение при длительном использовании гаджетов. В перечне медиков указываются перерывы, использование увлажняющих капель для глаз и антибликовых экранов, а также употребление зелени и ягод.

У людей, длительное время сидящих за монитором, возникает компьютерный зрительный синдром, когда человеку сложнее сфокусировать взгляд на каком-либо объекте, он страдает от сухости глаз и сильного напряжения органов зрения, возникают «тяжелые веки» и головная боль. Для того чтобы защититься от данного синдрома, следует через 15-20 минут делать перерывы, отводя глаза от монитора и смотря вдаль на какой-то предмет. Избежать сухости глаз помогут специальные капли для глаз, а также намеренное частое моргание.

Положение тела человека у компьютера также должно быть правильным: монитор на 10-20 градусов ниже уровня глаз, расстояние от экрана до органов зрения 30 см. Помощниками станут и специальные очки, также можно отдавать предпочтение антибликовым мониторам. Во время нахождения у компьютера в комнате не должно быть темноты, так как резкая смена обстановки для глаз крайне вредна.

Медики рекомендуют обратить внимание и на питание. Важную роль в рационе должны занимать ягоды, зелень, овощи, продукты богатые витамином А и лютеином. Также необходимо регулярно проходить обследование у офтальмолога, который при наличии проблемы сможет назначить нужное лечение.

Источник: ria.ru