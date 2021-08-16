 

Диетолог Гинзбург назвал напитки, которые нельзя пить натощак

16.08.2021, 20:10, Разное
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Диетолог Михаил Гинзбург назвал напитки, которые нельзя пить натощак. Безопасной в данном случае будет только вода.
Если пить кисломолочные напитки на голодный желудок, то существует риск появления боли в животе. Такие продукты, поступающие первыми в утреннее время, могут раздражать слизистую органа, поэтому желательно перед этим употребить еду, чтобы защитить ЖКТ. Не имеющим проблем с работой желудка людям можно по утрам пить чай или кофе с молоком, а другим гражданам стоит отказаться от таких напитков.

По словам Гинзбурга, соки сильно раздражают слизистую желудка, также в них может содержаться большое количество сахара, что для диабетиков может обернуться проблемой.

Диетолог напомнил, что любой напиток, выпитый натощак, быстрее попадает в кишечник и за короткое время всасывается, поэтому чай, газировка, компот и т. д не подходят для первого приема.

Источник: katun24.ru



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