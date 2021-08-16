 

Кинопоказы и лекции пройдут в парках Москвы с 17 по 22 августа

16.08.2021, 20:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На этой неделе в парках Москвы пройдут лекции и кинопоказы. Так, во вторник вечером, 17 августа, в парке искусств “Музеон” доктор биологических наук Михаил Гельфанд проведет лекцию на тему: “Генетическая одиссея, или “Тиндер” для кроманьонца”. Профессор расскажет о том, как знакомились пещерные люди. Для посещения лекции нужна предварительная регистрация.

В парке “Северное Тушино” пройдет кинопоказ в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 “Новосибирский комсомолец”. А 19 августа в 18:30 там можно будет посмотреть советскую музыкальную комедию Александра Файнциммера “Девушка с гитарой”, вышедшую на экраны в 1958 году. Перед посещением кинопоказа также необходима предварительная регистрация.

В пятницу, 20 августа, в Хлебном доме музея-заповеднике “Царицыно” покажут документальный фильм, посвященный Венеции. Режиссер
Татьяна Данильянц представит свою кинокартину “Сад, который скрыт”. В этом случае нужно не только предварительно зарегистрироваться, но и приобрести билет.

Те, кто не может посетить очные мероприятия, парки также подготовили насыщенную онлайн-программу. Мероприятия пройдут в аккаунтах социальных сетей парков. Например, усадьба “Воронцово” во вторник, 17 августа, проведет виртуальную экскурсию по киноклубу-музею “Эльдар”. Во время видеотура участники заглянут в тематическое кафе “Берегись автомобиля”, а также увидят главные экспонаты музея.

Орнитарий парка “Сокольники” в среду, 18 августа, в 14:00 проведет лекцию, во время которой слушатели узнают, насколько острое зрение у сокола, а также как эта птица меняет оперение в зависимости от сезона. Видео с мероприятия появится в аккаунтах парка в социальных сетях.

В четверг, 19 августа, в 16:00 экскурсоводы
организуют путешествие по храмам, которые находятся на территории музея-заповедника
“Коломенское”. Оно пройдет на онлайн-платформе Zoom. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, сад имени Баумана проведет бесплатные виртуальные уроки иностранных языков для детей и взрослых. В субботу в 17:00 пройдет очередное занятие цикла, посвященного итальянским поговоркам. Посмотреть обучающий видеоролик можно будет на страницах в социальных сетях сада. Занятие для детей, изучающих английский язык, проведут в воскресенье в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта сада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Мнение: О прорвавшейся наружу страшной правде про ковид

09.11 / Анастасия Решетова сообщила о продуктах, исключенных ею из рациона

30.09 / Мнение: О болезненных ударах по чувствительным местам Путина

26.06 / Последний гибрид наступает!

07.10 / Мнение: Судебный троллинг

04.01 / Паспорт провакцинированного – Личное мнение

30.01 / Ученые нашли в Аргентине останки самого крупного динозавра на планете

25.05 / Вызванный в МИД России посол Колумбии задержан у тайника с кокаином

03.09 / Краска для волос и рак: есть ли связь?

08.07 / В Татарстане загорелся большой торговый центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика